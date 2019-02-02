كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:01 مساءً - مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث بطريق السويس - السخنة

لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بطريق السويس السخنة.

وكان مدير أمن السويس اللواء محمد جاد، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة عتاقة العميد عبد الرحمن هريدي يفيد بانقلاب سيارة ماركة فيات ١٢٨ بطريق السويس - السخنة، مما أدى لوفاة شخص، وإصابة اثنين كانا يرافقانه.

وذكر مصدر أمني أن سبب الحادث انفجار الإطار الأمامي الايسر في دوران الطريق، وأضاف أن المتوفى هو مصطفى جمال جاد الكريم، من سكان مساكن شركة النصر للأسمدة بالسويس، وأن المصابين أحدهما إصابته طفيفة، وتمكن من اصطحاب زميله لمستشفى السويس العام.

واستقبلت ثلاجة حفظ الموتى، جثمان المتوفي، وجار إنهاء الإجراءات، لاستخراج تصريح الدفن.