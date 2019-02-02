كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:01 مساءً - أسعار العملات الأجنبية.. والدولار اليوم 2 فبراير

أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري في تعاملات اليوم السبت، تباين أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه.

وسجل الدولار الأمريكي 17.6050 جنيه للشراء و17.7044 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 20.2387 جنيه للشراء و20.3548 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 23.1206 جنيه للشراء و23.2601 جنيه للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 17.7291 جنيه للشراء و17.8310 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني نحو 16.1885 جنيه للشراء و16.2844 جنيه للشراء بارتفاع 13 قروش، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.6248 جنيه للشراء و2.6403 جنيه للبيع بارتفاع قرشين.