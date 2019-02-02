كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:01 مساءً - قطاع الإتصالات : الأعلي نموا والأكثر مساهمة في الناتج القومي

التخطيط: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتصدر القطاعات الأكثر نمواً بنسبة 16.4% ويحقق 8% مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2018-2019

وزير الاتصالات: طفرة إيجابية ونعمل علي زيادة صادرات تكنولوجيا المعلومات

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نسبة نمو بلغت نحو 16.4%، وهى الأعلى على مستوى قطاعات الدولة، كما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي نحو 8%. جاء ذلك وفقا لمؤشرات الأداء الاقتصادي للربع الثاني من العام المالي الحالي 2018-2019 والتي أعلنتها وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري.

وأكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن نجاح القطاع في تحقيق طفرة ايجابية في مؤشرات الأداء الاقتصادي هي نتيجة تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والابداع التكنولوجي وزيادة التنافسية للشركات الصغيرة والناشئة وتوفير مصادر تمويل لها من خلال عدة مبادرات والسعي نحو زيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من خلال التوسع في الأسواق العالمية، فضلا عن الجهود المبذولة لتوطين صناعة الالكترونيات، والتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الى المجتمع الرقمي، وتطوير بنية تحتية قوية وآمنة للاتصالات.

وأشار السيد الوزير إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمتلك ثروة بشرية عظيمة حيث يعد تنمية قدرات الشباب هو الركيزة الرئيسية التي تقوم عليها استراتيجية الوزارة؛ مؤكدا على أن هذه المؤشرات الايجابية تعد حافزا للعاملين بالقطاع لبذل مزيد من الجهد ومواصلة العمل لتحقيق الأهداف المنشودة والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.