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كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:01 مساءً - معرض فن تشكيلي سعودي بمعرض القاهرة للكتاب
احتضن الجناح السعودي المشارك ضمن فعاليات الدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ركناً خاصاً بالفن التشكيلي السعودي الذي لاقى إقبالاً كبيراً من قِبَل زائري الجناح من جمهور المعرض.
وتميز الركن بمشاركة واسعة ضمت عدة لوحات لفنانين وفنانات تشكيليين سعوديين عبرت عن الهوية الثقافية والتاريخية والحضارية للمملكة العربية السعودية.
وكان الركن الخاص بهذا الفن الذي تتميز به المملكة عن باقي الدول العربية مقصداً لجذب زائري الجناح من جمهور المعرض للاطلاع على آخر المستجدات التي طالت الفن التشكيلي السعودي مؤخراً، وأعرب الزائرين عن سعادتهم للجناح السعودي عامة وبالركن الخاص باللوحات التشكيلية التي تضمنت عدد من الأماكن المقدسة للمملكة العربية السعودية مثل الكعبة المشرفة وعدد من المناطق السياحية التي تتميز بها المملكة, هذا بجانب اللوحات التي تنتمي للمدارس الواقعية والسريالية التي تعبر عن قضايا الإنسان المعاصر.
وأكد الزائرين إن الفن التشكيلي السعودي يتميز بالتنوع والحداثة والانفراد في تناول الموضوعات التي أبرزت عراقة المملكة في هذا الفن.
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