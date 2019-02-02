كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:01 مساءً - عاجل.. بوتين يعلن تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة الصواريخ



أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تعلق التزامها بمعاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى ردا على قرار واشنطن المماثل، وأنها ستبدأ بتطوير صاروخ فرط صوتي أرضي متوسط المدى. سنوافيكم بالتفاصيل...

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