دراسة تحذر: أدوية الاكتئاب تزيد احتمالية الإصابة بنزيف الجهاز الهضمي

أكدت نتائج دراسة حديثة أجريت في جامعة نورث تكساس، أن تناول الأدوية المضادة للاكتئاب التي تحتوى على مادة "SSRIS"، تزيد احتمال الإصابة بنزيف الجهاز الهضمي.
وبحسب ما ذكرته نتائج الدراسة التي نشرتها مجلة "جورنال أوف أمريكان أوستيوباثيك أسوسييشن"، حذرت من التفاعلات الدوائية التي تحدث بين أدوية الاكتئاب، ووجدت أن نسبة خطر الإصابة بنزيف الجهاز الهضمي كبيرة عند تناول مضادات الاكتئاب الشعبية، وتصل إلى 40 بالمائة.
وحذّرت من تجاهل الأمر، ودعت الأطباء إلى تحذير مرضاهم من تناول المسكنات والأدوية التي تتفاعل مع مضادات الاكتئاب عند وصفها لهم.
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