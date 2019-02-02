كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 11:31 صباحاً - الليلة .. أنغام ضيفة برنامج "يلا نغني "





تجربة فنية مميزة تُقدمها الفنانة لطيفة عبر شاشة "MBC مصر"، في سهرة كل سبت من خلال برنامج المنوعات الضخم "يلا نغني".

يركز البرنامج على استقبال كبار النجوم في كل حلقة في حوار بين أصدقاء، ويتم تسليط الضوء من خلالها على عمالقة الفن العربي وكبار شعرائه وملحنيه وموسيقييه الذين تركوا أثرًا بالغًا في الغناء الشرقي الأصيل، والوقوف على إبداعاتهم، ومحاولة معرفة أسرار نجاح هذه الأغاني، وكيفية التحضير والإعداد لها، وما رافقها من قصص وأسرار، كما سيقدّم النجوم ضيوف البرنامج عددًا من الأغنيات الشهيرة بأصواتهم، وتشترك النجمة لطيفة في تقديم جانب من هذه الأغاني.

وتستضيف لطيفة في أولى حلقات البرنامج في السادسة مساء "اليوم" النجمة أنغام، حيث تٌقدم خلال الحلقة عددا من الأغاني الخالدة لفيروز ونجاة الصغيرة ومحمد عبد الوهاب وغيرها.