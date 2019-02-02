كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 11:31 صباحاً - بالصور...العثور علي ألواح طينية كشفت أسرار علوم الطب والسحر عند السومريين

كشفت الواح طينية عثر عليها في العراق في العصر الحديث أسرارًا أساسية حول الطب منذ آلاف السنين، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".

وأضافت الصحيفة أنه تم اكتشاف اللوحات التاريخية، منذ عقود، لكن بحثًا جديدًا كشف عن الكتابات الطبيب المنقوشة على الألواح التي دونت من "مهد الحضارة".

وتشكل العديد من الالواح، المكتوبة بالخطّ المسماري القديم، جدولًا زمنيًا للأحداث التي تُظهر الجوانب المختلفة للتعليم الطبي قبل 2700 عام.

يعتقد الباحثون أن هذا يمكن أن يوفر نظرة جديدة تماما على كيفية التعامل مع المرض في الحضارات القديمة. وحلل الطالب الدنماركي الدكتوراه الالواح الطينية التي كتبها رجل يدعى Kisir-Aššur في القرن السابع قبل الميلاد.

تم العثور على الألواح في ما كان يعرف سابقا باسم "مهد الحضارة" في بقايا مدينة آشور القديمة في شمال العراق.

وتبين الألواح المكتوبة بلغة قديمة اخترعها السومريون يطلق عليها اسم الكتابة المسمارية ، سرد قصة طبيب في التدريب، يسجل عمله وأساليبه في الكتاب المقدس القديم.

تتحدث الألواح عن مجموعة من الممارسات الطبية (التي يحتمل أن يتم تسليمها إلى الإغريق) والطقوس السحرية.

يُعتقد أنها واحدة من أكثر التقارير تفصيلًا عن التعليم الطبي القديم والممارسة التي تم تسجيلها على الإطلاق.

