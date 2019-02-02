كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 11:31 صباحاً - مجدي الهواري يحتفل بعيد ميلاد إبنته علي طريقته الخاصة ... صور

نشر المخرج مجدي الهواري مجموعة من الصور لابنته "مريم" في كل مرحلة عمرية، احتفالا بعيد ميلادها، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وعلق مجدي على الصورة "حبيبتي بنتي ياللي حبيت شبهي علشان شبهك كل سنة وأنتي طيبة يا قلبى وعقبال الف سنة".

يذكر أن مجدي يعرض له مسرحية "3 أيام في الساحل" من بطولة محمد هنيدي، الذي يعود للمسرح بعد غياب 17 عامًا، ويشارك معه كل من محمد ثروت، وأحمد فتحي، وبيومي فؤاد، ومحمد محمود، ومها أبو عوف، وندا موسى، ومحسن منصور، ومن تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدي الهواري.

