كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 11:31 صباحاً - مشاهدة مباراة التعاون والنصر في الدوري السعودي

التعاون والنصر

مشاهدة مباراة التعاون والنصر في الدوري السعودي

يستعد فريق النصر السعودي، لخوض لقاء هام ضد فريق التعاون، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة النصر والتعاون في الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي يوم السبت 2 فبراير، في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع ان يكون ذلك اللقاء صعب للفريقين، خاصة بعد التدعيمات التي أبرمتها الإداراتين، خلال فترة

مشاهدة مباراة التعاون والنصر في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة التعاون والنصر في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة التعاون والنصر في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة التعاون والنصر في الدوري السعودي

الإنتقالات الشتوية الحالية، ومنافسة فريق النصر هذا الموسم على لقب الدوري السعودي للمحترفين.

وسيتم إذاعة مباراة التعاون والنصر مجانًا عبر تطبيق دوري بلس، بجانب قنوات "Test sport HD" على القمر الصناعي عربسات من خلال التردد: 12207 والترميز 27500 ومعدل التصحيح 5/6.