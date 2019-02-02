كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 11:31 صباحاً - أحمد بدير يستأنف تصوير مسلسل "حكايتي"

أكد الفنان أحمد بدير ، أنه من المقرر أن يبدأ تصوير أول مشاهده ضمن أحداث مسلسل "حكايتى"، والذى يخوض من خلاله الماراثون الرمضانى القادم يوم 7 فبراير القادم.

يذكر أن مسلسل "حكايتى" بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، إسلام جمال، مصطفى درويش، أحمد حاتم، دنيا المصرى، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى.

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان أحمد بدير للعودة إلى خشبة المسرح من جديد من خلال مسرحية "ميكى أفندى مش ماوس"، والذى يشاركه فى بطولته عادل فاخر وريكو ومحمد الصاوى.