كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 11:31 صباحاً - شاهد..وفاة أكبر معمرة مسلمة بالعالم وهي تصلي

توفيت سيدة تعتقد الحكومة الروسية بأنها أكبر معمرة بالعالم، بهدوء حين كانت تتلو صلواتها الإسلامية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، كانت كوكو استمبولوفا ، إحدى الناجين من عمليات قمع ستالين ضد الشعب الشيشاني، والتي ستبلغ من العمر 130 عاما في يونيو القادم قبل وفتها، وذلك وفقا للسجلات المقبولة من صندوق التقاعد الحكومي في البلاد.

وتعد كوكو أكبر امرأة معمرة مدرجة في السجلات الروسية ، وتصدرت كوكو عناوين الصحف العام الماضي بقولها إنها عاشت فقط يوما واحدا سعيدا في حياتها الطويلة - عندما دخلت المنزل الذي بنته بيديها عند عودتها من المنفى في كازاخستان.

وقال حفيدها إلياس أبو بكروف، إنها تناولت الطعام كالمعتاد في 27 يناير في منزل قريتها في الشيشان.

وأضاف حفيدها أنه قبل وفاتها كانت تمزح وتتحدث، من ثم شعرت فجأة بتوعك ، وشكت من ألم في الصدر، موضحًا أن العائلة اتصلت بالطبيب ، وقيل لهم أن ضغط دمها قد انخفض ، وتم حقنهم.

لكنهم فشلوا في إنقاذها، ماتت في وقت لاحق بطريقة هادئة ، واعية تماما، وكانت وقتها تصلي".

ودفنت المعمرة المسلمة في قريتها ببراتسكو التي نجا منها خمسة من أحفادها آنذاك.

وكانت السيدة كوكو ذات الديانة الاسلامية ولدت قبل آخر قيصر روسي ، و عاشت قبل الاتحاد السوفييتي ، وفقا لجواز سفرها الروسي الداخلي.

