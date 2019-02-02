كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 11:31 صباحاً - تعرفى على طريقة عمل فطار الموز بالمكسرات اللذيذ

اعرفي النهاردة طريقة عمل فطار الموز بالمكسرات اللذيذ، حتى تقومي بتغيير الروتين اليومي في تحضير وجبة الفطور لاولادك في الصباح حتى لا يملوا من تكرار الوجبات كل يوم.

طريقة عمل فطار الموز بالمكسرات اللذيذ

وسوف نقدم اليوم لكل سيدة طريقة عمل فطار الموز بالمكسرات اللذيذ لكسر الفطار الروتيني التقليدي مع الشيف سالى فؤاد، فقط اتبعي الطريقة والوصفة لتحصلي عليها.

_ المكونات:

نصف كوب شوفان خشن

ملعقة بذر كتان مجروش

نصف كوب لبن خالي الدسم

علبة زبادي لايت

ملعقة عسل أبيض

ملعقة زبدة فول سوداني

موزة مقطعة

_ طريقة التحضير:

اولا قومي بوضع الشوفان وبذر الكتان في برطمان ثم ضيفي اللبن

ثم قومي بوضع الزبادي والعسل الابيض

ثم أضيفي زبدة الفول السوداني ثم ضيفي قطع الموز وقدميه