كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 11:31 صباحاً - فتح طريقى العلمين وإسكندرية الصحراوى بعد زوال الشبورة



أعادت اﻹدارة العامة للمرور ، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور، فتح طريق العلمين الصحراوى من الكيلو 1 حتى الكيلو 25 و طريق إسكندرية الصحراوى فى الاتجاهين بعد زوال الشبورة المائية من أعلى الطرق وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة المرور منعا للحوادث.

كانت هذه تفاصيل خبر فتح طريقى العلمين وإسكندرية الصحراوى بعد زوال الشبورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.