كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 11:31 صباحاً - عقد قران البطل محمد الحايس‎.. صور

عقد الرائد محمد الحايس، ضابط قسم شرطة ثان أكتوبر، قرانه، مساء أمس ، الجمعة، بحضور كل من فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، ووزيري الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والاتصالات الدكتور عمرو طلعت، وعدد من الأهل والأصدقاء.

وكان الرائد محمد الحايس، قد صمد نحو 11 يومًا في مواجهة العناصر المتطرفة في حادث الواحات، وحفر اسمه ضمن أبطال وزارة الداخلية في دورها الكبير في مواجهة الإرهاب.

وأصيب الرائد محمد الحايس، في أثناء المواجهة الأمنية، مع إحدى الخلايا الإرهابية بالجيزة، أعقبها رحلة علاجية بمدينة جنيف السويسرية.

ونشر أيمن القصبي، صورًا من عقد القران، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ووجه الشكر للحضور لاسيما وزيري الأوقاف والاتصالات وفضيلة مفتي الجمهورية.



