كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 11:31 صباحاً - حفل عازفة الكلارينت هدى على مسرح أوبرا الإسكندرية.. 7 فبراير

الإسكندرية - نسرين عبد الرحيم

يقام فى الثامنة من مساء الخميس الموافق 7 من فبراير القادم على مسرح دار اوبرا الاسكندرية حفلا فنيا لعازفة الكلارينت هدى حسنى وفرقتها الموسيقية تقدم خلالها مجموعة من روائع زمن الفن الجميل منها

عطر امرأة.. هي دي هي ..ليه خلتني احبك ..علي رمش عيونها ..حبيتك بالصيف ..

قديش كان في ناس ..اعطني الناي ..نسم علينا الهوي ..الدنيا ربيع ..حلوه يا بلدي .. اطلب عنيه .. يا قلبي يا خالي ..قلبي القاسي ..ان راح منك يا عين ..سهر الليالي .

يذكران عازفة الكلارينت هدى حسنى قد تخرجت فى المعهد العالى للكونسرفتوار عام 1998 وحصلت على درجتى الماجستير ثم الدكتوراة وشاركت فى العديد من المهرجانات الدولية والعالمية منها مهرجان دبى للموسيقى..مهرجان بعلبك..مهرجان جرش.

وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة على مسارح دار الاوبرا التى لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا.

