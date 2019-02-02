كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 11:31 صباحاً - إتفرج.. لحظة مواجهة الأمريكيون الصقيع بتحدي السراويل المتجمدة

ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية أن بعض سكان منطقة الغرب الأوسط بالولايات المتحدة استغلوا موجة البرد الشديد التي تشهدها البلاد ليبتكروا تحديًا جديدًا يتمثل في نصب السراويل واقفة وحدها وسط الثلوج متجمدة من شدة الصقيع.

وقال مبتكر فكرة التحدي توم جورتنج إن درجة الحرارة يجب أن تنخفض إلى ما دون الصفر كي يتسنى تجميد السراويل وتركها واقفة دون أن تتهاوى.

ويلجأ المشاركون في التحدي إلى غمر السراويل في الماء كي يتحول الأخير إلى ثلج صلب يساعد على تثبيت السراويل.

وأضافت القناة أن بعض المشاركين لم يكتفوا بتجميد السراويل وحدها، وإنما جمدوا أطقما كاملة من قطعتين.



