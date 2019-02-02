كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 11:31 صباحاً - غداً - صرف المعاشات من منافذ التأمين الإجتماعي

كتب - محمود عبد العال

تنطلق غداً أولى أيام صرف المعاشات من منافذ التأمين الاجتماعي وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M صباح الجمعة الأول من فبراير ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات بداية من يوم الاحد الثالث من فبراير.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قد وجهت رؤساء صندوقى التامين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص بإتخاذ كافة الإستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر فبراير إعتباراً من أمس الجمعة الموافق الأول من شهر فبراير لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه ، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان إنتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وأشارت "والي" إلى أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير ، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه إعتباراً من يوم 10 فبراير .

وأكدت اللجنة المشكلة لمتابعة عملية صرف المعاشات على أنه قد تم إتخاذ كافة الإستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان إنتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات .