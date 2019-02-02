كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 11:31 صباحاً - شاهد فتاة تقرر تحول سماعات آيفون إلى حلق لتصبح قريبة من أذنها

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر" مقطع فيديو يظهر فيه فتاة فتاة شابة قررت أن تحول سماعات آيفون إلى حلق لتصبح قريبة من أذنها في أي وقت وأي مكان.

ويظهر في مقطع الفيديو، استطاعت الفتاة، البالغة من العمر 22 عاما، أن تصنع أقراطا من السماعة اللاسلكية، وسرعان ما أثارت فكرتها ضجة كبيرة عبر الإنترنت بمجرد تحميل لقطات مدتها 14 ثانية على تويتر.

وحاز المقطع المصور على إعجاب العديد من المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث حقق الفيديو أكثر من 3 ملايين.