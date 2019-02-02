كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 11:31 صباحاً - التضامن : انتهاء فعاليات البرنامج التدريبي الأول للأخصائيين الإجتماعيين

كتب - محمود عبد العال

انتهت فعاليات البرنامج التدريبي الأول للأخصائيين الاجتماعيين الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بمؤسسات الرعاية المستهدفة من المرحلة الاولى للرصد الميدانى للمشكلات النفسية والسلوكية التى يعانى منها الأبناء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، صرحت بذلك سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية.

وأكدت الألفى ان الدورات التدريبية تهدف إلى بناء قدرات الاخصائيين بالمؤسسات لاكتشاف المشكلات السلوكية والنفسية التى يمر بها الأبناء وطرق التدخل الملائمة.

كما أكدت الألفى أن سلسلة الدورات التدريبية تأتى فى إطار استهداف قطاع الرعاية الاجتماعية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعيه "الاطفال المحرومين من الرعاية الاسرية و المعرضين للخطر"خاصة في مجال الدعم النفسي حتى يشبوا مواطنين أصحاء قادرين على الاندماج في المجتمع، وأضافت أن ‪ البرنامج التدريبي الأول استهدف ٥٩ دار ايتام و١١ دور دفاع اجتماعي فى أربع محافظات القاهرة الكبرى والاسكندرية يخدموا حوالى ١٨٦٩ ابن وابنة.

وأوضحت الألفى أن البرنامج التدريبي علي مدار يومين قد تناول عدة موضوعات تتعلق بالصحة النفسية للطفل والعوامل التى تؤثر فيها ، وإبراز المفاهيم الأساسية لتعديل سلوك الطفل وتشخيص المشكلات السلوكية والاضطرابات النفسية والعوامل المؤثرة في التواصل مع الطفل والتفكير الابتكارى فى حل المشكلات، بالإضافة إلى مناقشة سياسة حماية الطفل وحقوقه وطرق مواجهة المشكلات السلوكية وبناء خطوات التعامل مع الطفل.



