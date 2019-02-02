كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 11:31 صباحاً - تعرف على أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم السبت



استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا بأسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق المصرية اليوم، السبت 2– 2-2019، كالتالي: الطماطم: 6 جنيهات البطاطس: 5 جنيهات البصل: 5 جنيهات الخيار: 5 جنيهات الفلفل الرومي: 7 جنيهات الباذنجان: 5 جنيهات الكوسة: 12 جنيها الفاصوليا: 12 جنيها أما الفاكهة: البرتقال: 3.5 جنيه الجوافة: 8 جنيهات الرمان: 7 جنيهات اليوسفي: 6 جنيهات

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