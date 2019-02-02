كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 11:31 صباحاً - بدء أولى جلسات محاكمة الطبيب القاتل بكفر الشيخ

بدأت منذ قليل محكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار بهاء المري، رئيس المحكمة، نظر أولى جلسات محاكمة الطبيب المتهم بقتل زوجته وأطفاله الثلاثة.

كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، أمر بإحالة المتهم بقتل زوجته وأطفاله بحي سخا بمدينة كفر الشيخ، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، والترصد وحيازة سلاح أبيض "سكين".

كان حي سخا بمدينة كفر الشيخ، قد شهد حادثًا مأساويًا، حيث تم العثور على أخصائية تحاليل طبية وأطفالها الثلاثة مقتولين داخل شقتهم السكنية الكائنة بالطابق الخامس ببرج عمر بن الخطاب، وتبين عقب ذلك لرجال المباحث أن المتهم هو الزوج الذي اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته والتي أخفاها لتضليل رجال الأمن.