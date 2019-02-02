كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 11:31 صباحاً - رابطة الجامعات الإسلامية تنظم اليوم ندوة عن الإمام محمد عبده

تشارك رابطة الجامعات الإسلامية فى فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخمسين، ضمن ذاكرة المعرض لهذا العام، حيث تتناول شخصية الإمام محمد عبده، وهو من أبرز الشخصيات التى قامت بدور كبير فى تجديد الفكر الإسلامى فى العصر الحديث وأحد دعاة الإصلاح وأعلام النهضة فى العالمين العربى والإسلامى.

وتكريمًا للإمام محمد عبده، حرصت الرابطة على تنظيم ندوة فى معرض الكتاب لهذا العام بعنوان: "الإمام محمد عبده وأثره فى تجديد الخطاب الدينى"، وذلك اليوم السبت فى الساعة الثالثة عصرًا.

صرح الدكتور إسماعيل شاهين الأمين العام المساعد والقائم بأعمال أمين عام الرابطة، بأن اختيار شخصية الإمام محمد عبده وأثره فى تجديد الخطاب الدينى له أهمية بالغة فى هذه الظروف التى تمر بها مصر نظرًا لأن الإمام محمد عبده هو من أوائل المجددين فى الخطاب الدينى والذى كان يدعو إلى تحديث هذا الخطاب وعدم التشدد والتقعر فى الفتاوى الإسلامية التى يجب أن تواكب العصر ولا تخالف الأسس والقواعد الرئيسية فى الإسلام، كما أنه كان عالمًا مجتهدًا ومثقفًا، ذو ثقافة واسعة وعلم غزير جعله يدرك متطلبات العصر، والقول فى الفقه الإسلامى بكل ما يؤدى إلى جعله بالفعل دينًا صالحًا لكل زمان ومكان.

يحاضر فى الندوة: د. سامى الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، ود. عبد الرحمن المراكبى أستاذ الشريعة بجامعة المنوفية، ود. صابرعبد الدايم عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق سابقا، ود. أحمد الطيار رئيس قسم العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر.