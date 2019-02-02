كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 11:31 صباحاً - اعتقال طالبة عربية وقعت ضحية عملية "نصب" لجامعة أمريكية وهمية

داهم عناصر الهجرة في الولايات المتحدة منزل طالبة فلسطينية واعتقلها في سجن فيدرالية بتهمة انتهاك قوانين الهجرة بعد تسجيلها بجامعة تبين أنها جامعة وهمية أسستها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية

اعتقل عناصر الهجرة في الولايات المتحدة طالبة فلسطينية بعد مداهمة منزلها وأوقفت في سجن فيدرالية بتهمة انتهاك قوانين الهجرة بعد تسجيلها بجامعة تبين أنها جامعة وهمية أسستها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

وزعم بيان الوزارة أن الطلاب المسجلين في الجامعة كانوا يعرفون أنهم يشترون وسيلة للبقاء في الولايات المتحدة، رغم أن الطالبة الفلسطينية الموقوفة كانت لديها تأشيرة دراسة صالحة لغاية سبتمبر 2019، وتدافع اسرتها بالقول إن ابنتهم كانت بين ضحايا الجامعة وأنها كانت تنوي الدراسة فعلا كحال طلاب كثيرين ترددوا على مبنى الجامعة المزيفة للاستفسار عن مواعيد الدوام بحسب ما نقلته مواقع إخبارية أمريكية.

واعتقلت السلطات الأمريكية مئات الطلاب وأغلبهم من الهنود المسجلين بجامعة مزيفة أسستها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية مما تسبب بذعر بين الجالية الهندية في الولايات المتحدة.

وتأسست الجامعة المزيفة التي حملت اسم فارمنغتون Farmington في ميتشيغان للإيقاع بالمهاجرين غير القانونيين ممن سعوا لتمديد إقامتهم في الولايات المتحدة الأمريكية بزعم أنهم طلاب، فضلا عن اصطياد وكلاء الهجرة المتورطين بمساعدة المهاجرين على قوننة وضعهم في الولايات المتحدة بطرق ملتوية بحسب بيان الوزارة