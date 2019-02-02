حذاء "نايك" الجديد يثير الجدل بسبب وجود كلمة تُشبه اسم "الله" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:

واجهت شركة "نايك" الأمريكية للملابس الرياضية الشهيرة أزمة كبيرة بعد طرحها لنوع جديد من الأحذية موديل "أير ماكس"، إذ كان تصميم اللوجو أشبه بحروف كلمة "الله" باللغة العربية".

وأثار حذاء موديل "Air Max 270" جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أطلق عدد من المستخدمين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أسبوعين ضد هذا المنتج مطالبة بسحبه من الأسواق، معتبرين أن ذلك فيه إهانة للإسلام والمسلمين حول العالم، وفق ما نشره موقع "يورونيوز".

تهدف الحملة إلى الوصول لجمع 25 ألف شخص مطالبين بسحب الحذاء من الأسواق أو مسح الحروف الشبيهة بلفظ الجلالة من عليه، وحتى الآن تم جمع 10 آلاف شخص.

ومن جهته قال المتحدث باسم شركة "نايك" أن الشركة تحترم جميع الأديان والعقائد في العالم، وتتعامل مع تلك الاحتجاجات بجدية شديدة، مضيفًا أن الغرض من تصميم لوجو "إير ماكس" هو الدعاية للشركة فقط.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها شركة "نايك" الرياضية الأمريكية أحذية مثيرة للجدل، ففي العام 1997 طرحت الشركة موديل "نايك أير باكين" واستخدمت شعارًا يشبه كلمة "الله"، لتعود وتطرح حذاء "Air Max 270".