كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:00 صباحاً - اقتصادي يكشف أسباب انهيار الليرة وارتفاع مُعدلات التضخم في تركيا

قال الخبير الاقتصادي، من عمان، مَازن أرشيد، إنَّ أسباب انهيار الليرة التركية يعود إلى تَراجع ثقة المستهلكين، بالإضافة إلى تزايد معدلات التضخم بنسبة كبيرة.

وأضاف أرشيد، خلال لقائه ببرنامج «السوق»، المذاع على قناة الغد الإخبارية، أنَّ هناك طريقًا طويلاً سوف يمر فيه الاقتصاد التركي حتى تبدأ معدلات التضخم تتراجع.

وأوضح أرشيد، أنه لا تزال الأمور مُعقدة في الاقتصاد التركي حتى الآن خاصة مع وجود ارتفاع في معدلات التضخم رغم التحسن الطفيف الذي حدث خلال الشهور الماضية.

وأعلن معهد الإحصاء التركي عن انخفاض مؤشر الثقة الاقتصادية في البلاد بنسبة 4.2 % عن مستواه في الشهر الماضي، حيث بلغ 78.5 نقطة في يناير الحالي.

واعترف المركزي بأن التدهور في قيمة الليرة وما ترتب عليه من تدهور في تحركات الأسعار كانا العاملين الرئيسيين اللذين تسببا في تجاوز التضخم لمستوياته المستهدفة في 2018.

وكان صندوق النقد الدولي استثنى أنقرة من أي تطورات إيجابية في النمو للاقتصادات الصاعدة.