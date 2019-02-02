كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:00 صباحاً - أصغر معلق كروي في العالم يتحدث عن مباراة قطر واليابان - فيديو

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو لأصغر معلق كروي في العالم يتحدث عن مباراة قطر واليابان.

وتحدث المعلق السوري الصغير يزن طه، عن أهمية إحراز المنتخب القطري لنتيجة إيجابية في نهائي كأس آسيا لكرة القدم واصفا هذا اللقاء التاريخي بالنسبة لكرة القدم العربية.

وكشف منتخب قطر تشكيل اللاعبين الأساسي للقاء نهائي كأس الأمم الآسيوية 2019، والمقامة في الإمارات على ملعب مدينة زايد، في الرابعة عصر اليوم الجمعة.

وضم تشكيل منتخب قطر كلا من:

حارس مرمى: سعد الشيب.

الدفاع: عبدالكريم حسن - طارق سلمان - بيدرو - أحمد فتحي.

الوسط: بسام الراوي - خوخي بوعلام - أكرم عفيف - حسن الهيدوس.

الهجوم: المعز علي - عاصم ماديبو.

واجتمع مسئولو لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لمدة 4 ساعات، اليوم الجمعة، لمناقشة الشكوى التي تقدمت بها الإمارات ضد قطر بسبب قيامها بتجنيس مجموعة من اللاعبين خلال بطولة كأس آسيا 2018 والمقامة حاليًا في الإمارات.

ورفضت اللجنة برئاسة السنغافوري ليم كيا، الاحتجاج الذي تقدمت به الإمارات، وأكدت سلامة موقف لاعبي المنتخب القطري المشاركين في البطولة.

وتأتي شكوى الإمارات لقطر بعد هزيمتها من المنتخب القطري في الدور قبل النهائي للبطولة، بأربعة أهداف نظيفة.

وتلعب قطر مع اليابان في الرابعة عصر اليوم الجمعة في نهائي البطولة.