كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:00 صباحاً - بالفيديو.. ليل يُحقق فوزاً كاسحاً على نيس بالدوري الفرنسي
ليل الفرنسي
فاز ليل على ضيفه نيس 4 ـ 0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الـ 23 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وسجل أهداف ليل رافاييل لياو في الدقيقة السابعة ونيكولاس بيبي في الدقيقة 37 وجوناثان بامبا في الدقيقة 75 ولويك ريمي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
وشهدت المباراة طرد بيير لي ميلو لاعب فريق نيس في الدقيقة 89.
ورفع ليل رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني بفارق 6 نقاط أمام ليون، الذي يواجه باريس سان جيرمان بعد غد الأحد، فيما توقف رصيد نيس عند 34 نقطة في المركز السابع.
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