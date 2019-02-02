كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:00 صباحاً - بوروسيا دورتموند يضم باكو ألكاسير نهائيًا

باكو ألكاسير

أعلن نادي برشلونة، مساء اليوم الجمعة، رحيل مهاجمه باكو ألكاسير، إلى بوروسيا دورتموند بشكل نهائي، على خلفية المردود اللافت الذي قدمه مهاجم اللاروخا رفقة الفريق الألماني.

ورحل ألكاسير عن صفوف البارسا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة إلى متصدر الدوري الألماني، مع وجود خيار للشراء بشكل نهائي.

ووفقًا للحساب الرسمي لبرشلونة، فإن دورتموند قرر تفعيل خيار الشراء، وهو ما حمله على دفع 23 مليون يورو إلى النادي الكتالوني، بجانب 5 ملايين أخرى متغيرات، لضم ألكاسير نهائيًا.

وأشار بيان البلوجرانا، إلى أن برشلونة سيكون له نسبة 5% من قيمة بيع ألكاسير في المستقبل لأي ناد آخر.

وانضم ألكاسير لصفوف البارسا قادما من فالنسيا، موسم 2016-2017، وخاض 50 مباراة بقميص البلوجرانا، سجل خلالها 15 هدفا، وتوج بكأس الملك مرتين، ولقب الليجا، ولقب كأس السوبر الإسباني.