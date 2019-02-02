كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:00 صباحاً - سياسي: تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لم يختلف عمليًا عن سابقتها

قال الكاتبُ والمحلل السياسي اللبناني، لقمان سليم، إنَّ التشكيل الوزاري اللبناني الجديد الذي أعلن اليوم الخميس، لم يَختلف عمليًا وحقًا عنْ التشكيلات التي كانت سائدةَ ومُتداولة مُنذ أسابيع، وتَحديدًا مُنذ نِهاية العام الماضي، حيثُ أوشكنا على لَحظة تَشكيلٍ ثم تمَّ التراجع عنها.

وأضاف سليم، خلال لقائه على قناة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامية منى بلهيم، أنهُ: «بالتالي فمُعظم اللبنانيين يَذهبون إلى الاعتقاد أنَّ أسبابًا خارجية وتحديدًا أسبابًا إيرانية هيَّ مَا عطل تشكيل الحكومة وأن أشياءً إيرانية تَحديدًا هي ما يُتيح الإفراج عنْ هذه الحكومة اليوم، ولعلّ السببين الإيرانيين بِامتياز هما ما هو مُقبلٌ من مُؤتمر وارسو، ومَا تمَّ إنجازه خلال الأيام الماضية، من اتفاق بين إيران وألمانيا وفرنسا على صيغة المُقايضة الاقتصادية.

ووقع الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس وزرائه سعد الحريري، على مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت أربع وزيرات بينهن وزيرة للداخلية والبلديات.