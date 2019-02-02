كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:00 صباحاً - أكاديمي: سوريا لا تستطيع العمل بمفردها في كل مسارح العمليات

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنَّ إيران خطر، وخطر أكبر بالنسبة لدول الإقليم ليس في تواجدها لكن في وُجودها المستمر في الملف السوري، وهو بطبيعة الحال هو ملف مهم.

وأضاف فهمي، خلال لقائه ببرنامج «وراء الحدث»، المذاع على قناة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أنَّهُ منْ المبكر أن نقول إن سورية تستطيع الآن أنها تَعمل بمفردها في كل مَسارح العمليات، وصحيح أن هناك تأكيدات إنَّ المخاطر تَهمشت، وأنَّ سورية المفيدة ننتقل إلى سورية التاريخية، وأنَّ النظام يستعيد عافيته.

وأوضح فهمي، أنه من المبكر جدًا أنْ نُؤكد أن القوى الأجنبية ستخرج، والقوى الأجنبية ليس مُجرد إيران أو حزب والله أو القوات الروسية وغيرها.

وبنهاية اللقاء التشاوري الوزاري في البحر الميت، والذي ضم وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن نكون أمام تساؤلات عدة، لعل أبرزها ما هي أهمية اللقاء السداسي وما هي أهم الملفات التي تطرق إليها؟ وما المغزى من التوقيت ولماذا البحر الميت؟ وهل تكون الأردن بوابة لعودة سوريا إلى محيطها العربي؟.