كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:00 صباحاً - بدء المناورات العسكرية المشتركة بين سلطنة عمان والامارات

توجهت قوات عسكرية تابعة لسلاح المشاة من سلطنة عمان إلى الأراضي الإماراتية، وفق ما ذكره الإعلام العماني.

وبحسب صحيفة "أثير" توجهت قوة من كتيبة الصحراء التابعة للواء المشاة 23 بالجيش السلطاني العماني وعناصر الإسناد الملحقة بها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اليوم للمشاركة في التمرين العسكري المشترك العماني- الإماراتي (تعاون2) الذي يقام خلال الفترة من 3 إلى 14 من شهر فبراير الجاري.

الجيش السلطاني يسير كتيبة لدولة #الإمارات للمشاركة في #التمرين_العماني_الإماراتي_المشترك 2 https://t.co/gV0HVGW6JZ pic.twitter.com/boJ3BK6K8c



يأتي هذا التمرين في إطار البرامج التدريبية السنوية التي ينفذها الجيش السلطاني العماني مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتهدف مثل هذه التمارين إلى تبادل الخبرات وتفعيل خطط التدريب والتمارين المشتركة وهي ضمن الخطة التدريبية التي تنتهجها قيادة الجيش السلطاني العماني لإدامة المستويات العالية في الأداء والكفاءة التدربية والقتالية لدى منتسبي الجيش السلطاني العماني.