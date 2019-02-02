سما المصري: "لازم الست تهتم بنفسها.. وجوزها هيبص بره برضه"

قالت الفنانة سما المصري إنها تحب المرأة التي تمتلك عقلا أكبر من جمالها.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "قطعوا الرجالة" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على شاشة "القاهرة والناس": "في مصر عادة عندنا الست الذكية مش مهتمة بنفسها والعكس، بالنسبة لي إن الست لازم تهتم بنفسها قبل شغلها وأولادها، وده لنفسها مش للزوج لأن كدا كدا زوجها هيبص بره".

وتابعت: "ناس كتير متعرفش إني خريجة كلية الآداب قسم لغة إنجليزية، وقناة "فلول" اللي كنت عاملاها كُنت قايمة عليها بنفسي إلا في الأمور الفنية اللي مش بفهم فيها جبت ناس متخصصة فيها".

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