بالفيديو| قبل شيرين وحسام حبيب.. هؤلاء الفنانات اصطحبن أزواجهن بالكليبات

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب اليوم، أحدث كليباتها "حبه جنة" ضمن ألبومها الأخير "نساي" والتي ظهر فيه زوجها حسام حبيب بدور حبيبها.

ولم يظهر "حبيب" بملامحه كاملة، فقط ظهر خلال الأغنية دون الكشف عن وجهه كاملًا، فتعمد مخرج "الكليب" إبراز جهة واحدة من وجهه، أو ذقنه.

وشاركت "عبد الوهاب" جمهورها بالكليب، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتفاعل معها العديد من متابعيها مؤكدين أن ظهور الأخير بالكليب أمر ميز، وأضاف له الكثير.

لم تكن "شيرين" هي الأولى بين النجمات التي تصطحب زوجها معها خلال أحد كليباتها، فقد سبقتها من قبل العديد.

أصالة:

في عام 2006، طرحت الفنانة السورية أصالة كليبها الشهير "أكتر" والذي حقق حينها نجاحًا كبير فور عرضه، وحينه تداولت الأقاويل بأن "الموديل الذي ظهر معها دون أن يكشف عن وجهه بوضوح هو زوجها المخرج طارق العريان".

وكان "العريان" صرح من قبل مع الإعلامي الللبناني نيشان بظهوره مع زوجته "أصالة" بأغنيتها.

أنغام:

قبل انفصال أنغام عن زوجها الثاني "فهد" ظهر الأخير معها عام 2005، بكليبها "بحبك وحشتيني" الذي ظهر بصفته أيضًا خلال العمل، وذلك خلال فترة حملها بابنها الثاني "عبدالرحمن".

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