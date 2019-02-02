الامارات | ماريا كاري تحيي أول حفل لها في السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن ماريا كاري تحيي أول حفل لها في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحيت المغنية الأميركية ماريا كاري، أول حفل لها في السعودية، أول من أمس، وذلك في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة (غرب المملكة)، وسط حضور جماهيري كبير امتد حتى وقت مبكر من صباح أمس (الجمعة).

وارتدت ماريا كاري في الحفل، فستاناً أسود اللون براقاً، اتسم بالاحتشام ولم يبرز أي مفاتن لجسدها، عكس ظهورها في حفلاتها بالولايات المتحدة، وفي جولاتها الغنائية حول العالم. فيما تداول نشطاء فيديوهات للحظات صعود ماريا كاري على المسرح، والتي بدأت حفلها بالغناء مباشرة، دون إجراء حوار مع الجمهور.

وقوبلت ماريا كاري بعاصفة من التصفيق، فور ظهورها على خشبة المسرح.

وكانت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، قد أعلنت قبل أسبوع، عبر حسابها على «تويتر»، أن حفل ماريا كاري سيُقام في نهاية شهر يناير.

وجاء في تغريدة لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية: «ولأول مرة في المملكة، وفي إحدى الأمسيات الفنية في منطقة الترفيه.. الفنانة العالمية ماريا كاري، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف».

وكان المتحدث باسم كاري، قال في بيان: «باعتبارها أول فنانة عالمية تؤدي في المملكة العربية السعودية، فإن ماريا كاري تدرك الأهمية الثقافية لهذا الحدث»، وأضاف أن كاري «تتطلع إلى إلهام الجمهور السعودي وتحفيزه».