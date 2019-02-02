الامارات | مزاد سيارة «الدكتاتور».. لم يتقدم أحد

شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد سيارة «الدكتاتور».. لم يتقدم أحد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - السيارة ضمن 6 مركبات صنعت خصيصاً لتشاوشيسكو. رويترز
حكم نيكولاي تشاوشيسكو رومانيا بقبضة حديدية ما يقرب ربع قرن.. وكانت سلطات الضرائب تأمل أن تلعب شهرة الدكتاتور الشيوعي الراحل دوراً في بيع إحدى سياراته.
لكن أحداً لم يتقدم لمزاد أقيم أول من أمس لبيع سيارة صنعت له خصيصاً في عام 1977، ويكسو مقاعدها جلد فاخر، وتعلو سقفها فتحة كهربائية.
والسيارة واحدة من أسطول يضم ما يصل إلى ست سيارات صنعتها شركة وطنية لصناعة السيارات حينذاك خصيصاً لتشاوشيسكو. وتوجد تلك السيارات حالياً في مرأب على مشارف بوخارست. وكان تشاوشيسكو يستخدم السيارة في رحلات الصيد والزيارات الرسمية.
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