كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 11:31 مساءً - ترامب يهدد: قريبا سأعلن حالة الطوارئ

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه قد يعلن قريبا "حالة الطوارئ"، وذلك للالتفاف على الكونغرس، وبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

وقال ترامب خلال حديث مع صحفيين في البيت الأبيض بعد اجتماع حول الإتجار بالبشر: "أعتقد أن ثمة فرصة كبيرة لأن نضطر للقيام بذلك".

وألمح الرئيس الأميركي إلى إعلان ذلك بمناسبة خطابه حول حالة الاتحاد مساء الثلاثاء أمام الكونغرسالمجتمع بكامل أعضائه، دون أن يؤكد ذلك، قائلا: "أصغوا جيدا إلى الخطاب"، وفق ما نقلت فرانس برس.

ولإنهاء أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة، رضخ ترامب نهاية يناير الماضي أمام خصومه السياسيين وقبل تمويل مؤقتا للأجهزة الفدرالية، من دون تخصيص أموال للجدار.

لكن الإجراء المؤقت ينتهي في 15 فبراير، ويتوجب حتى ذلك التاريخ على الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ، والديمقراطيين في إيجاد تسوية دائمة للموازنة، وسط تعثر المباحثات حول تمويل الجدار الذي يعارضه الديمقراطيون بشدة.