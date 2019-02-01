كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 11:31 مساءً - أستاذ عيون أطفال: علاج عيون الأطفال تختلف عن الكبار لهذا السبب؟ .. فيديو

معتز عوض

قال الدكتور عادل علي الدين، رئيس قسم الحول وطب عيون الأطفال، إن المعهد يستقبل حالات تتراوح ما بين 50 إلى 70 حالة يوميا.

وأضاف عادل علي الدين، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يجب الاكتشاف المبكر لأمراض العيون لدى الأطفال مع إعطاء العلاج المناسب الذي يختلف عن علاج الكبار وتحتاج إلى عناية.

وكشف الاستاذ الدكتور عادل علي الدين، رئيس قسم الحول وطب عيون الأطفال، أن الطفل منذ ولادته يتكون لديه النظر ومع حدوث أي عائق قد يؤدي إلى إصابة العين بالكسل، حتى يصل الإبصار لدى الطفل في النهاية إلى المعدل الطبيعي.

وأضاف عادل علي الدين، أن من بين مليون طفل يصاب 150 حالة بالورم في العام، وتم إنشاء عيادة خاصة بالشبكية والأورام، وهي تحتاج إلى رعاية وفحوصات معينة وطريقة مختلفة عن العلاج عن الكبار.