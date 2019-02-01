كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 11:31 مساءً - غوتيريش يدعو واشنطن وموسكو للحفاظ على معاهدة الصواريخ

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أمله بأن تحل روسيا والولايات المتحدة الخلافات القائمة بينهما من أجل الحفاظ على نفاذ معاهدة حظر الصواريخ القصيرة والمتوسطة.

وجاء تصريح غوتيريش اليوم الجمعة على لسان المتحدث باسمه ستيفان ديوجاريك، الذي شدد أيضا على الدور الهام الذي تلعبه هذه المعاهدة السوفيتية-الأمريكية، في "الهيكلية الدولية للتحكم بانتشار الأسلحة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن في وقت سابق من اليوم عن تعليق بلاده رسميا تنفيذ التزاماتها بموجب معاهدة الصواريخ، اعتبارا من الثاني من فبراير الجاري، مضيفا أن واشنطن ستنسحب بصورة نهائية من الاتفاقية بعد 6 أشهر وهي الفترة التي طالبت الإدارة الأمريكية بأن تدمر روسيا خلالها "كل الصواريخ ومنصات الإطلاق والمرافق" التي تنتهك، حسب رأيها، بنود الاتفاقية.