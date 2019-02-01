كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 11:31 مساءً - صن داونز يقهر أسيك بالثلاثة ويتصدر مجموعته بدوري أبطال إفريقيا

ماميلودي صن داونز

فك ماميلودي صن داونز الاشتباك مع باقي فرق المجموعة الأولى. فاز على أسيك وتصدر الترتيب.

فاز ماميلودي صن داونز على أسيك ميموزا الإيفواري بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

تقدم صنداونز بهدف أول في الدقيقة العاشرة برأسية عن طريق موسى ليبوسا سكنت الشباك.

ولم يستمر التقدم طويلا، فأدرك أسيك التعادل في الدقيقة الـ14 من ركلة جزاء سجلها أحمد ديوماند في مرمى دينيس أونيانجو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

شوط المباراة الثاني كان أكثر إثارة وقوة. أعاد ثيمبا زواني التقدم لصن داونز في الدقيقة الـ56 من عرضية على الجهة اليسرى، قابها بلمسة في المرمى.

واشتد الصراع بين الفريقين، فأهدر المهاجمون الفرص وسط تألق من المدافعين.

كاد صن داونز يسجل هدفا ثالثا في الدقيقة الـ75 بعد تصويبة مرت من سيسيه حارس أسيك، وأنقذها ساكو المدافع من على خط المرمى.

ورد أسيك ميموزا بتصويبة يسارية من جونزو في الدقيقة الـ78، أخطأ أونيانجو في التعامل معها وسقطت من يده في اتجاه المرمى، لكن ليبوسا صاحب الهدف الأول عاد وأنقذ مرمى صن داونز من على الخط.

لم يكتف مدافعي الفريقين بكل ذلك، ففي الدقيقة الـ81 وصل صنداونز إلى مرمى أسيم بمرتدة وصلت إلى مابوي الذي سدد وتصدى لها سيسيه، لكن الكرة سقطت من يده ووصلت إلى زواني الذي مررها مجددا إلى مابوي ليسدد بقوة مجددا، لكن كوليبالي ومن على خط المرمى أيضا يبعد الكرة.

صمود دفاع أسيك انكسر في الدقيقة الـ90. مرتدة قادها زواني ومررها بوجه القدم الخارجي بشكل جميل إلى البديل إيميليانو تادي، والذي لم يتنوان في إيداعها المرمى من لمسة واحدة، لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فوز ماميلودي صن داونز رفع رصيده للنقطة السادسة في صدارة المجموعة الأولي، فيما تجمد رصيد أسيك ميموزا عند ثلاث نقاط في المركز الرابع.

ويلتقي فريقي الوداد ولوبي ستارز مساء غد السبت في المباراة الأخرى للجولة الثالثة عن تلك المجموعة.