كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 11:31 مساءً - معهد العيون: المواطن أصبح لديه ثقافة التعامل مع أمراض العيون

معتز عوض

كشف الدكتور هشام علي، نائب رئيس معهد بحوث أمراض العيون، أن المعهد يقوم بتنفيذ القوافل الطبية منذ عشر سنوات ويقوم بنقل خبراته المعهد للمناطق الغير متوفر بها التقنية الحديثة لطب وجراحات العين.

وأضاف هشام علي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كل طاقم المعهد يتواجد في القوافل الطبية، من أجل إقامة عمليات المياه البيضاء، موضحا أن من ضمن أسبها التغييرات السنية للأشخاص وقد تصل إلى العمي المؤقت.

وأشار الأستاذ الدكتور هشام علي، نائب رئيس معهد بحوث أمراض العيون إلى أن المريض أصبح لديه ثقافة بالأمراض مع ضرورة إجراء عملية المياه البيضاء في وقت مبكر ستكون من الأفضل.