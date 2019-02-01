كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 11:31 مساءً - الزمالك لثمن نهائي كأس مصر لليد بعد انسحاب ملوي

يد الزمالك

حجز الفريق الأول لكرة اليد رجال بنادي الزمالك، مقعداً في دور ثمن النهائي ضمن منافسات بطولة كأس مصر، دون خوض مباراة دور الـ32 للبطولة.

ويأتي ذلك بعد أن قرر اتحاد اللعبة احتساب نتيجة مواجهة الزمالك أمام ملوي لصالح الأول بنتيجة 10-0، عقب انسحاب ملوي.

وكان من المقرر إقامة المباراة بين الفريقين، عصر اليوم الجمعة، بالصالة المغطاة بنادي الزمالك، وفي ظل حضور الفريق الأبيض وحكام اللقاء، وتخلف فريق ملوي عن الحضور لملعب المباراة قرر الحكم احتساب نتيجة المباراة لصالح الزمالك، وإعلان انسحاب فريق ملوي، بعد انتظار قرابة نصف ساعة وفقا للوائح، تحسباً لحضور الفريق الضيف.

ومن المنتظر، أن يواجه الزمالك في دور الـ16، الفريق الفائز من مواجهة سبورتنج مع مصر للبترول في دور الـ32.

جدير بالذكر أن فريق سموحة هو حامل لقب بطولة كأس مصر الموسم الماضي، بعدما تغلب على نظيرة طلائع الجيش في المباراة النهائية.