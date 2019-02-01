كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 11:31 مساءً - الإصابة تبعد نوير عن موقعة بايرن ميونيخ وليفركوزن بالبوندسليجا

مانويل نوير

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، غياب مانويل نوير حارس مرمى الفريق الأول عن مباراة الفريق المقبلة أمام باير ليفركوزن المقرر إقامتها غدا السبت بسبب إصابة في يده اليمنى.

ويتوقع أن يقوم سفين أولريتش /30 عاما/ بحراسة مرمى الفريق، خاصة وانه كان يحرس مرمى الفريق في أغلب فترات الموسم الماضي عندما أصيب الحارس بكسر في القدم.

ويفتقد نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ كل من كورنتين توليسو وفرانك ريبيري وآرين روبين للإصابة.

ويحتل بايرن ميونخ، حامل اللقب في آخر ستة مواسم، المركز الثاني بفارق ست نقاط خلف المتصدر بوروسيا دورتموند بعد مرور 19 مباراة.