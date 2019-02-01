كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 11:31 مساءً - الأهلي يُعلن نفاذ 12 ألف تذكرة لمباراة سيمبا بدوري الأبطال

جمهور الأهلي

كشف العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن نفاذ تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام سيمبا التنزاني بالكامل.

ويستضيف الأهلي نظيره سيمبا التنزاني، مساء غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال مرجان في تصريحات صحفية، إن إدارة الأهلي كانت قد قررت في وقت سابق طباعة ١٢ ألف تذكرة وطرحها للجمهور عبر عدة طرق من بينها الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني أو الحصول على تذكرة من خلال منذ الإسكندرية.

وأوضح المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن الـ 12 ألف تذكرة التي طرحها الأهلي نفذت بالكامل، لافتا أنه تم حجز ٣٩٠٠ تذكرة من خلال الحجز الإلكتروني، فيما تم بيع ٧٠٠٠ تذكرة من خلال منفذ الإسكندرية، بالإضافة إلى ١٠٠٠ تذكرة لأعضاء الجمعية العمومية للنادي.

وطالب الجماهير بالوقوف خلف الفريق واتباع طرق التشجيع المثالي والالتزام بعدم الخروج عن النص، لكي لا يتعرض النادي لأي عقبات خلال مشواره في البطولة الإفريقية.

ويحتل الأهلي، صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا، برصيد 4 نقاط من فوز على فيتا كلوب وتعادل خارج الأرض أمام شبيبة الساورة، بينما يحتل سيمبا المركز الثالث برصيد 3 نقاط.