كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 11:31 مساءً - لتشجيع السياحة - محافظ القاهرة يطلق ماراثون الدراجات غداً
اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة
يطلق اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، غدا، في معرض الكتاب، إشارة بدء ماراثون الدراجات الذي تنظمه مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في إطار مبادرتها "القاهرة جميلة " لتشجيع السياحة الداخلية.
ومن المقرر، أن يحضر محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، فعاليات انطلاق المارثون، وعدد من القيادات والمسؤولين.
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