كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 11:31 مساءً - أستاذ تصحيح إبصار : مبادرة "نور حياة" تستهدف الكشف على 5 ملايين طفل

معتز عوض

قال الدكتور مصطفى محمود، أستاذ تصحيح الإبصار بمعهد العيون ، إن المعهد يقوم بإجراء 800 عملية جراحية شهريا بأحداث الأدوات والمعدات الطبية.

وأضاف محمود، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مبادرة "نور حياة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف إلى الكشف على 5 ملايين طفل، وتوزيع 2 مليون نظارة طبية، وإجراء عمليات لأكثر من 250 ألف حالة.

وتابع الأستاذ الدكتور مصطفى محمود، أستاذ تصحيح الإبصار بالمعهد، أن المعهد يستقبل 500 مرض بالعيادة الخارجية، موضحا أن هناك إمكانية للكشف على ضعف هذا العدد في المعهد.