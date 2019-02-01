منها إدمان الكافيين.. رجال أعمال تخلصوا من أمراضهم قبل تحقيق ثرواتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:

كثير من الأشخاص الذين يعانون من عادات سيئة تقف عائقًا أمامهم في طريق تحقيق الأحلام، وللوصول إلى قمة النجاح لابد من تخطي كافة الحواجز والعقبات.

وهناك عدد من النماذج لرجال الأعمال الذين كانوا يعانوا من أمراضًا وصلت لحد الإدمان، وهذه هي أبرز نماذج لرجال أعمال مشاهير تغلبوا على أمراضهم قبل أن ينجحوا في حياتهم- وفق ما نشره موقع "Makeit".

- بيل جيتس

كان ياعني رجل الأعمال والمبرمج "بيل جيتس" من التأجيل المستمر لكل خططه حتى آخر لحظة.

- إيلون ماسك

مؤسس شركة "تسلا" الذي كان يعاني من إدمان الكافيين عندما كان يعمل لـ120 ساعة أسبوعيًا، إلا إنه فيما بعد ذلك قام استبدال كميات القهوة الكبيرة التي كان يحتسيها يوميًا بالماء.

- مارك كوبان

هو رجل الأعمال والمستثمر الأمريكي الشهير، اعتاد على الصراخ في وجه زملائه وشريكه في العمل، ولكنه تعلم فيما بعد أن هذا لا يفيد إنما يرفع من حدة الموقف والتوتر.