بالصور- تعرف على أجمل محطات القطار في أوربا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

التنقل في القطارات متعة خلال السفر خاصة أن المسافر خلال الرحلة يحظى بمشاهدة المناظر الطبيعية وكما أن فرصة استكشاف الأماكن الجديدة في رحلات القطار كبيرة مع الوقوف في المحطات المختلفة.

وهناك عدد من العواصم والمدن الكبرى التي تهتم بإنشاء محطات قطار غاية الجمال والروعة التصميمية، وفي هذا الموضوع ننشر لكم، أجمل وأفضل محطات قطار، وفق ما نشره موقع "البيان الإماراتي.

- كاتدرائية السكك الحديدة

كل من يرغب في السفر بالقطار من مدينة أنتويربن البلجيكة، عليه ألا يفوت فرصة الاستمتاع بالهندسة المعمارية لمحطة القطارات الرئيسية. سكان المدينة يطلقون على محطتهم اسم "كاتدرائية السكك الحديدية"، لكن عندما دشّن ملك بلجيكا ليوبولد الثاني المحطة العام 1905 انبهر بها وصرخ "هذه محطة جميلة صغيرة".

- محطة لياج جويمين الحديثة

في بلجيكا أيضا هناك محطة لياج جويمين الحديثة، ذات بناء من الزجاج والصلب والخرسانة. تعد هذه المحطة، التي تبعد عن مركز المدينة، أهم عقدة في الشبكة الأوروبية للقطارات عالية السرعة، حيث يمر بها نحو 500 قطار يوميا. وتم تصميمها من قبل المهندس المعماري المشهور سانتياجو كالاترافا.

- المحطة الكنيسة

في هولندا محطة أمستردام المبهرة بهندستها المعمارية. شُيدت المحطة على ثلاث جزر اصطناعية مبنية على 8 آلاف 687 أعمدة خشبية. تم تصميم المبنى الجديد على الطراز القوطي من قبل المهندس المعماري الهولندي بيتروس كويبيرس الذي يُشيّد عادة مبان دينية. لذلك تُذكر محطة أمستردام بأبراجها وزخارفها بمبنى كنيسي.

- محطة ليون في باريس

محطة ليون في العاصمة الفرنسية باريس جذابة جدا من الخارج، بناء فاخر يعود تاريخه إلى ثلاثينيات القرن الماضي. ومن الداخل تُبهر محطة القطارات برونقها، والأجمل فيها هو المطعم الفخم والأنيق "Le Train bleu" (القطار الأزرق)، الذي عُلقت على جدرانه لوحات فنية لأجمل المناظر الطبيعية في فرنسا.

- تماثيل ضخمة من الجرانيت

أما هذه المحطة فهي نجمة تلفزيونية بمعنى الكلمة، على الأقل التماثيل الأربعة الضخمة بجوار المدخل مشهورة جدا في البلاد. فغالبا ما يتم تصويرها في إعلانات تجارية وتعد من أبرز معالم العاصمة الفنلندية هلسنكي. الجرانيت الفنلندي الذي بنيت منه محطة القطارات يجعلها أكثر ضخامة، ونوافذها الزجاجية الكبيرة تجعل المبنى أكثر إضاءة.

في العام 1919 تم افتتاح هذه المحطة التي صممها المهندس المعماري إيلييل سارينن.