كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 08:36 مساءً - "Carat 187" يخت فاخر يُحاكي السجادة الحمراء في عالم المشاهير

أعلنت شركة "تكنكون" البريطانية للتصاميم إطلاق يختها الفريد الذي يحمل اسم The Carat 187"، الذي تصل تكلفته إلى 100 مليون جنيه إسترليني (نحو 130 مليون دولار).

وصمم اليخت الفاخر، الذي يبلغ طوله 187 قدمًا، مع اثنين من السلالم على شاكلة سجادة حمراء، ويتوسطهما بركة سباحة كبيرة.

ويضم The Carat 187 مساحة واسعة في الهواء الطلق، للاسترخاء وتناول الطعام، وتعتلي سطحها مساحة للحفلات.

ويتخذ أحد جوانب اليخت أشكالا منحوتة، في حين أن الجانب الآخر يحتوي على أسطح ناعمة وبسيطة تهدف إلى إنشاء جانب "انطوائي" و"منفتح".

وقال غاريث ديفيز، مدير التصاميم في "تكنكون": "حين تجوب السفينة البحار بهذه التفاصيل، ستُقدم تجربةً بصريةً، ولمسةً مثيرةً، لمن على متنها"، موضحا أنه استلهم تصميم اليخت من تجمعات المشاهير مثل مهرجان كان السينمائي.