كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 08:36 مساءً - نقابة المهندسين تحتفي بأبرز رموزها عن أدوارهم في خدمة المجتمع

أقامت نقابة المهندسين المصرية احتفاليه كبري بمقرها الرئيسي لتكريم أبرز أعضائها من المهندسين المصريين من الشخصيات العامه الذين لهم أدوار بارزه في خدمة المجتمع المصري في المجالات المختلفه. شهدت الاحتفالية تكريم المهندس/ إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والمهندس/ شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، واللواء/ محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والمهندس/ هشام عرفات وزير النقل والمهندس/ أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمه الاداريه، و رجل الأعمال المهندس/ تامر وجيه رئيس مجلس إدارة مجموعة پرايم والمهندس/ باسل عادل ولفيف من كبار مهندسي مصر.

شهد الاحتفال الذي نظمته جمعية خريجي كلية الهندسة بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور/ أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق تسليم الدروع والشهادات التقديرية للمكرمين.

صرح بذلك المهندس خالد المهدي الأمين العام للجمعيه والذي أعلن بأن هذه الاحتفالية جاءت تقديرا لكل من ساهم في تنمية و بناء المجتمع، مشيراً إلى أن المهندسين المصريين قدموا المثل منذ فجر التاريخ، وتظل إنجازاتهم شاهدة أمام العالم حتى اليوم.

من جانبه عبر المهندس/ تامر وجيه عن اعتزازه بهذا التكريم وتقديره العميق لنقابة المهندسين وجمعية خريجي كلية الهندسة بقيادة د. أحمد زكي بدر. وأضاف وجيه أن الشعور بالانتماء للوطن، والنقابة، والكلية يمزج بالفخر حين يجد المرء كل تلك القامات والشخصيات المصرية المرموقة تتجمع تحت سقف واحد بهدف إعلاء قيمة خدمة المجتمع والوطن.

واختتم وجيه قائلاً أن هذه الروح تشعر أي شخص بقيمة ما يؤديه من عمل، و تزيد من رغبته شخصياً في المزيد من العمل وتحدي الصعاب والمعوقات، التي نواجهها في مجتمع الأعمال، أو في مجال خدمة المجتمع والعمل التطوعي.